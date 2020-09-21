الأرجنتين تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا حتى 11 أكتوبر

أصدرت الحكومة الأرجنتينية يوم الأحد مرسوما بتمديد القيود الفروضة بسبب فيروس كورونا والتي كانت فرضتها البلاد قبل ستة أشهر لوقف انتشار الوباء حتى 11 أكتوبر المقبل.

وتطبق هذه القيود على المنطقة الحضرية بالعاصمة بوينس آيرس، وكذلك المناطق الأخرى التي تأثرت بالمرض، وتعني أن أولئك الذين يعيشون هناك لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة.

وفرضت الأرجنتين قيودًا صارمة على الحركة في 20 مارس، فضلا عن إغلاق الكثير من الأنشطة الاقتصادية وإغلاق حدودها بشكل فعال.

ونجحت البلاد في إبطاء انتشار الفيروس بشكل أفضل بكثير من البرازيل المجاورة.

ومع ذلك، فإن الانضباط يتضاءل بين الأرجنتينيين، وخرجت مظاهرات ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتحتل الأرجنتين حاليا المركز العاشر عالميا في عدد الاصابات وذلك بتسجيلها أكثر من 630 ألف حالة إصابة مؤكدة، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.