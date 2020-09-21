 بالفيديو.. فيضانات في العاصمة الموريتانية جراء أمطار غزيرة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. فيضانات في العاصمة الموريتانية جراء أمطار غزيرة

نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:14 ص

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مقطع فيديو يظهر تعرض العاصمة الموريتانية نواكشوط، لفيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية.

وشهدت دول عدة في غرب إفريقيا، فيضانات جارفة، في موسم الأمطار، أبرزها السنغال وبوركينا فاسو.

 


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