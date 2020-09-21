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نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مقطع فيديو يظهر تعرض العاصمة الموريتانية نواكشوط، لفيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية.

وشهدت دول عدة في غرب إفريقيا، فيضانات جارفة، في موسم الأمطار، أبرزها السنغال وبوركينا فاسو.