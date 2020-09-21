توفي الممثل الفرنسي مايكل لونسدال اليوم الاثنين، عن عمر 89 عاما، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) نقلا عن وكيل أعماله أوليفييه لويسو.



وشملت الأفلام العديدة التي شارك فيها لونسدال خلال حياته الفنية على مدار ستة عقود، دور الشرير هوجو دراكس في فيلم جيمس بوند "مونراكر" عام 1979.



كما شارك في أفلام مثيرة مثل "يوم ابن آوى" أو (ذا داي أوف جاكال)، الذي أنتج في عام 1973، و"رونين"، عام 1998.



وقد فاز عن تجسيده لشخصية الأخ لوك، أحد الرهبان السبعة الذين اختطفوا وقتلوا في عام 1996 خلال الحرب الأهلية الجزائرية، في فيلم "الآلهة والرجال" أو (ذا جودز أند مين)، بجائزة سيزار المرموقة التي تمنحها فرنسا لأفضل ممثل مساعد في عام 2011.