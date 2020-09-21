الإعلام السلوفيني يحتفي بالإنجاز «الخيالي» في سباق تور دو فرانس للدراجات

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أثنت وسائل الإعلام السلوفينية اليوم الاثنين على الإنجاز "غير المسبوق" و"التاريخي" للدراجين تادي بوجاسار وبريموز روجليتش، والمتمثل في إحراز المركزين الأول والثاني في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وذكرت صحيفة "ديلو" :"انتهى سباق تور دو فرانس في أيدي السلوفينيين بشكل رائع"، ووصفت تور دو فرانس بأنه "أكبر سباق في العالم".

وتوج بوجار /21 عاما/ بلقب تور دو فرانس للمرة الأولى في مسيرته أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس وتلاه مواطنه روجليتش في المركز الثاني بفارق 59 ثانية.

ووصفت صحيفة "دنيفنيك" بوجار باسم "بطل الشانزليزيه" ووضعت صورته إلى جانب إيدي ميركس وبيرنارد إينو وجريج لوموند وميجيل إندوراين، الذين سبق لهم التتويج بتور دو فرانس.

وذكرت صحيفة "فيسير" أن هيمنة بوجار وروجليتش "غير مسبوقة.. وخيالية، وتشكل تتويجا تاريخيا للرياضة السلوفينية."

وذكرت قناة "آر.تي.في سلو" إن ما تحقق يشكل "يوما ذهبيا للرياضة السلوفينية."