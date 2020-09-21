 عمرو أديب: مافيش شعب مستكنيص ومبسوط خصوصا في 2020 - بوابة الشروق
الإثنين 21 سبتمبر 2020 10:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب: مافيش شعب مستكنيص ومبسوط خصوصا في 2020

عمرو اديب
عمرو اديب
هدى أمين
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:22 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه خرجت تظاهرات في عدد محدود من قرى الوجه القبلي والجيزة، والتي استمر أغلبها لوقت قليل.

ودعا خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، المسؤولين للنزول عن الأرض للتعرف على متطلبات المواطنين في القرى التي واجهت تلك التظاهرات المحدودة، وأسباب غضبهم، متوجًا بحديثه للمواطنين: «مافيش شعب بيبقى مستكنيص ومبسوط وحاطط رجل على رجل خصوصا في 2020».

وشدد على ضرورة عدم السماح لأحداث فوضوية أو عنيفة، مستطردًا: «في مصر وبريطانيا وفي الصين وأمريكا.. أي تجمع يبقى عنيف يجب التعامل معه».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك