عمرو أديب: مافيش شعب مستكنيص ومبسوط خصوصا في 2020

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه خرجت تظاهرات في عدد محدود من قرى الوجه القبلي والجيزة، والتي استمر أغلبها لوقت قليل.



ودعا خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، المسؤولين للنزول عن الأرض للتعرف على متطلبات المواطنين في القرى التي واجهت تلك التظاهرات المحدودة، وأسباب غضبهم، متوجًا بحديثه للمواطنين: «مافيش شعب بيبقى مستكنيص ومبسوط وحاطط رجل على رجل خصوصا في 2020».



وشدد على ضرورة عدم السماح لأحداث فوضوية أو عنيفة، مستطردًا: «في مصر وبريطانيا وفي الصين وأمريكا.. أي تجمع يبقى عنيف يجب التعامل معه».