شرطة دبي: ضبط إمرأة لإقامتها حفلا موسيقيا بالمخالفة لتدابير كورونا

ضبطت شرطة دبي امرأة عربية لمخالفتها التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بتنظيمها حفلا خاصا في منزلها بمشاركة فرقة موسيقية، ومدعوين من الرجال والنساء دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وسجلت لها مخالفة تبلغ قيمة غرامتها 10 آلاف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، إضافة إلى غرامة 5000 درهم لكل من شارك في الحفل.

وقالت شرطة دبي اليوم الاثنين، إن المرأة تجاهلت التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

واستدعت الشرطة المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية، وشددت على عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية الهادفة لحماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض.

وكانت شرطة دبي قبضت، أمس الأحد، على الفنانة المغربية مريم حسين، لتنظيمها حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة، بطريقة انتهكت التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.