أستاذ عقيدة بالأزهر: الأحاديث النبوية لا يُغنى بها

علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على أغنية رفقًا للفنانة أصالة نصري، والتي اقتبست كلمات من حديث شريف، متوجهًا بشكر النية والغاية التي كان يريدها مؤلف الأغنية في إيصال رسالة محمودة كما ذكر الأخير.

وقال «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد: «لكن لابد إذا كانت الغاية طيبة أن تكون الوسيلة مناسبة لها»، متابعًا: «الأحاديث النبوية لا يُغنى بها ولا تعرض على المسارح فتصاحبها الموسيقى وقد يصاحبها الرقص بعد ذلك.. فلكل مقام مقال».

واستطرد: «نحن لا نكفر، ولكنه ليس من اللائق أن يُذكر نص القرآن الكريم أو الحديث الشريف ويتم تحويله إلى أغنية ونحن نعرف أن الأغاني للتسلية والسمر»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الأحاديث النبوية لها قداستها مثل القرآن تمامًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ليرد عليه محمد أبو نعمة، مؤلف أغنية أصالة، بأنه لم يستعن بالحديث كاملًا ولكنه اقتبس ثلاث كلمات فقط.

وذكرأن الأغنية لن تغنى على مسرح أو ملهى ليلي، وأنها تعد أنشودة من الممكن أن تغنى في حفلات إسلامية، منوهًا بأن الفنان سامي يوسف وغيره يغنون أغان دينية تصطحبها موسيقى.

وتعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، إلي هجوم شديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، من ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة «رفقا».