متحدث النواب الليبي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة بأغلبية 89 نائبا

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أعلن عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في تصريح صحفي، سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة رئبي الحكومة الوطنية الموحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

جاء ذلك بعد انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأشار بليحق إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبا.

وقرر المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تشكل لجنتين برلمانيتين؛ الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.

وشهدت الجلسة، التي جرت في مقر «النواب» بمدينة طبرق، مناقشة الطلب المُقدم من 45 نائبًا بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.