مستقبل وطن يتوج بطلاً للدوري بمحافظة المنيا

اختتمت أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة المنيا تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام فعاليات الموسم الثالت من دورى مستقبل وطن على مستوى المحافظة بمشاركة فريقي تونه الجبل والممثل لمركز ملوى، وكفر المنصورة الممثل لبندر المنيا وسط حضور جماهيري كبير، على أرض ملعب الصالة المغطاة بجامعة المنيا.

شهدت احتفالية ختام الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بمحافظة المنيا والتى أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بجامعة المنيا، حضور اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، والمهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية بالأمانة المركزية، والمهندس محمد عمار امين العمل الجماهيرى بالأمانة المركزية، والنائب محمد نشات العمدة المشرف العام على الدورى بالمحافظة، ووليد عبد القوى امين مساعد امانة التنظيم بالمحافظة والمشرف التنفيذي للدوري، واللجنة المنظمة للدورى بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب عن محافظة المنيا وقيادات الأمانة المركزية للحزب وقيادات الحزب بمحافظة المنيا والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وخلال الاحتفالية أشاد محمد نشات المشرف العام على بطولة الدورى بالمحافظة بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في مساندة شباب مصر ودعم تفوقهم في كافة المجالات ليكون مؤهلًا وبقوة في دعم مسيرة التنمية التي تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط إشادة بتنظيم أمانة الحزب بمحافظة المنيا للبطولة.



بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني ثم انطلاق طابور العرض، وتقديم عروضًا استعراضية من فرقة الفنون الشعبية بمحافظة المنيا، وعروض رياضية، وانطلقت المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق كفر المنصورة على فريق تونه الجبل ٣/ ٢ ليحقق فريق كفر المنصورة لقب البطولة ويتوج بطلًا لدوري مستقبل وطن على مستوى المحافظة.



وفي نهاية الختام تم تكريم محافظ المنيا، والمهندس أحمد صبري، والمهندس محمد عمار أعضاء الأمانة المركزية، وتكريم حكام البطولة، واللجان الطبية، ثم تكريم الفرق الفائزة وتم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق كفر المنصورة صاحب المركز الأول ومبلغ مالى قدره 25 الف جنيه، والميداليات الفضية لفريق تونة صاحب المركز الثانى ومبلغ مالى 20 الف جنيه، والميداليات البرونزية لفريق شم القبلية صاحب المركز الثالث ومبلغ 15 الف جنيه، كما تم تكريم افضل حارس مرمى، وأحسن لاعب.