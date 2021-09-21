 عطل في «تويتر» يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم - بوابة الشروق
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عطل في «تويتر» يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة من العالم

رويترز
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:14 ص

اشتكى مستخدمو "تويتر" في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقا لبيانات موقع Downdetector المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وبدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور بعد حوالي الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيسي من قبل المستخدمين الأمريكيين.

كما لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

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