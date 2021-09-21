تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع جديد في ظل تصاعد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصيني التي أدت إلى تراجع كبير في أسواق الأسهم بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتراجع سعر العقود الآجلة في تعاملات نيويورك بنسبة 3ر2% ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من أسبوع مع تصاعد المخاوف من احتمال حدوث أزمة عقارية في الصين نتيجة الانهيار المحتمل لشركة إيفر جراند العقارية العملاقة.

في الوقت نفسه ،واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي وهو ما يقلل جاذبية السلع والمواد الخام بالنسبة للمستثمرين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 68ر1 دولار أي بنسبة بنسبة 3ر2% إلى 29ر70 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل بعد تراجعه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي بنسبة 9ر0%. وتراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 42ر1 دولار إلى 92ر73 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 4ر0%.