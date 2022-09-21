بوتين: نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.



وقال بوتين، في كلمة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي، إن أنشطة التعبئة ستبدأ من اليوم 21 سبتمبر 2022، ذاكرا أن الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال التواجد في أوكرانيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأكد بوتين أن النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014.



وتابع: "نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة، ولم يعد الأمر مجرد سماع مسؤولين غربيين مستهترين بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى، وإنما بدأت القوات الأوكرانية بالفعل في قصف إرهابي حدود مدننا في القرم وبيلجورود وكورسك".



وأشار بوتين إلى أن الغرب تجاوز في سياساته المناهضة لموسكو كل الحدود الممكنة.