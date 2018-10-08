وزير الدفاع الروسي: التعبئة الجزئية للجيش تهدف لإحكام السيطرة على الأراضي المحررة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن التعبئة الجزئية تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي التي تم تحريرها سابقا خلال العملية العسكرية الروسية خاصة في أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أوضح شويجو في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن «خط التماس، أو ما يمكن تسميته بخط الجبهة، يزيد عن 1000 كيلومتر».

وأضاف: «بطبيعة الحال، يجب تأمين هذا الخط من الخلف، ويجب التحكم في هذه المناطق، بالطبع، العمل الذي يتم القيام به، وأقصد التعبئة الجزئية يتم على هذا الأساس».

وأكد شويجو، أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا، وهو ما يمثل أكثر من 1% من قوات الاحتياط.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».