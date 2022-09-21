العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة، أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعاد التأكيد على أهمية أن ينال الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وأن يكونوا جزءا من التنمية الاقتصادية في الإقليم.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية المرتبطة بالنقل والتجارة والمياه والطاقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.