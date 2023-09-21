 روسيا تعلن تدمير 19 مسيرة خلال تصدي الدفاعات الجوية لهجوم أوكراني على القرم - بوابة الشروق
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روسيا تعلن تدمير 19 مسيرة خلال تصدي الدفاعات الجوية لهجوم أوكراني على القرم

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:28 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس، التصدي لهجوم "إرهابي" نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، حسبما نقلت قناة آر تي الروسية.

وذكرت في بيان: "في ليلة 20-21 (أيلول) سبتمبر، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".


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