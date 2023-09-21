السوداني: ملتزمون بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار وسيادة أراضي دولة الكويت وسلامتها.

وعبر "السوداني"، خلال لقائه رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن رغبة العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء في البلدين وفي جميع المجالات.

ودعا إلى تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات.