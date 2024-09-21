وزير خارجية إيران: إسرائيل ستنال الرد على هجماتها في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «طهران تراقب الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بعناية»، لافتًا إلى أن «الاحتلال لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيحاسب على جرائمه».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أكد عراقجي، الذي وصل إلى نيويورك مساء الجمعة على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين أن «إسرائيل ستنال الرد على هجماتها في لبنان».

وأشار إلى أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد هذا العام، وسط توترات متزايدة وأعمال إرهابية وإجرامية تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأضاف: «بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التي هي دائما موضوع النقاش، هناك العديد من القضايا الإقليمية والأزمات الدولية مثل أزمة أوكرانيا والمفاوضات النووية، ومن الطبيعي أن تكون جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة الجرائم التي ارتكبها في الأيام القليلة الماضية، الموضوع الرئيسي لهذه المحادثات».

وذكر أن «عدم تحقيق الاحتلال للأهداف التي حددها بعد عام من الحرب، يضع تل أبيب في موقف خطير في المنطقة، ويجعلها مستعدة لارتكاب أي جريمة وإشعال النار والحرب في المنطقة، من أجل إنقاذ نفسها من الوضع الحالي».

وأكمل: «إن دول المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاملت دائما مع هذه القضايا بيقظة. ونحن نراقب بعناية وننظم سياساتنا بعناية، ومن المؤكد أن الكيان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيحاسب على جرائمه».