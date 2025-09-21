أحزاب القائمة الوطنية تكثف المشاورات لاختيار مرشحيها بمجلس النواب

- سليمان: نستهدف خوض الانتخابات على كل الدوائر.. الشبراوى: اجتماعات لاعتماد أسماء وأعداد المرشحين

- الشقنقيرى: لن ندفع بمرشحين على جميع الدوائر.. يمامة: لدينا 40 طلبًا للترشح على الفردى

- عبد الناصر: سندفع بما لا يقل عن 20 مرشحًا على الفردى



تكثف أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، مشاوراتها النهائية لإعلان أسماء وأعداد مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب، سواء على مقاعد القائمة أو الفردى.

وقال المتحدث باسم حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، إن الحزب يجرى مشاوراته النهائية حول أعداد مرشحيه لانتخابات مجلس النواب والأسماء التى سيتم الاستقرار على الدفع بها، وسط تأكيدات باستهداف الحزب خوض الانتخابات على جميع الدوائر الانتخابية.

وأضاف سليمان لـ«الشروق»، أن هذه المشاورات تشمل المرشحين على المقاعد الفردية ومقاعد القائمة، مضيفا: «سيتم الإعلان عن الفردى فور اعتماد الأسماء المرشحة، إضافة إلى إعلان مرشحى القائمة عقب التوافق على أعدادهم وأسمائهم مع ممثلى أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد أن الحزب بدأ فعليا الاستعداد لانتخابات النواب عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، عبر عدة اجتماعات عقدتها لجنة اختيار المرشحين، الفترة الماضية، والتى تشكلت من قيادات الحزب.

من جهته، قال الأمين المساعد لأمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أشرف الشبراوى، إن قيادات الحزب بصدد اعتماد أسماء وأعداد المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن قيادات الحزب عقدوا أكثر من اجتماعًا خلال الأيام الماضية لفحص ومناقشة طلبات الترشح.

وأضاف الشبراوى لـ«الشروق»، أن أمانات الحزب تعمل بالتوزاى على إعداد الحملات الانتخابية للمرشحين، سواء دراسة أشكال الدعاية الانتخابية، وعقد المؤتمرات الشعبية، وتحديد المحافظات والأماكن التى ستعقد بها هذه المؤتمرات.

وتابع: «نعمل أيضًا على إعداد برنامج انتخابى يسهم فى طرح حلولا عملية تعالج جميع المشكلات التى يعانى منها المواطنون».

وأكد المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهوري، زاهر الشقنقيرى، اقتراب الحزب من اعتماد مرشحيه، قائلا: «نحن حاليًا بصدد إجراء المناقشات النهائية حول من سندفع بهم، سواء على الفردى أو القائمة».

وقال الشقنقيرى لـ«الشروق»، إن الحزب يجرى أيضًا مشاورات منذ فترة مع أحزاب القائمة الوطنية للاستقرار على مرشحيه، مضيفا أنه سيتم إعلان مرشحى القائمة قبل فتح باب الترشح، على غرار ما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وبحسب الشقنقيرى، فلن يخوض الحزب الانتخابات على جميع الدوائر الانتخابية، قائلا: «لن ندفع بمرشحين على جميع الدوائر، وسنعلن عن الدوائر فور اعتماد أسماء المرشحين».

وتابع: نجرى حاليًا اختبارات تجريبية لقياس القدرة على الربط بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، إضافة إلى العمل على إعداد خطة بشأن العمل الميدانى، وخاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات الشعبية، والدعاية الانتخابية.

بدوره، كشف رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، عن استعدادات الحزب لخوض غمار انتخابات مجلس النواب المقبلة، سواء على مستوى القائمة الوطنية من أجل مصر، والمستوى الفردى.

وقال يمامة لـ«الشروق»، إن حزب الوفد فى انتظار الرد على قائمة الأسماء التى تم إرسالها للقائمة الوطنية من أجل مصر، لخوضها انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة.

وعلى مستوى الفردى، أكد أن الحزب لديه أكثر من 40 طلب للترشح لانتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على مستوى كل الدوائر الفردية.

من جهتها، قالت نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مها عبد الناصر، إن الحزب أرسل الأسماء التى ستخوض العملية الانتخابية عن طريق القائمة الوطنية، وفى انتظار الرد على حصة الحزب بها.

وأضافت عبد الناصر لـ«الشروق»، إن الحزب وصل له عدد كبير من طلبات الترشح، لكن الأولولية فى الاختيار تتوقف على أعضاء الحزب، ثم الأشخاص التى أفكارهم تليق بخطى الحزب؛ مؤكدة: «ليس بالساهل خوض أشخاص من خارج الحزب لمضمار الانتخابات على اسم المصرى الديمقراطى».

وأكدت أن الحزب ليس من هواة الدفع بعدد كبير من المرشحين على انتخابات بنظامها الفردي، إذ ترتكز رؤى الحزب على الكيفية وليس الكمية، منوهة إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على النظام الفردى بعدد لا يقل عن 20 مرشحًا، وسيتم الدفع بهم فى 15 محافظة فقط على الأقل.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، باسم كامل، أن باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، مستمرة لحين إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح رسميًا.