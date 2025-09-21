منتخب ناشئات اليد يتوج ببطولة إفريقيا على حساب تونس

توج منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، بلقب البطولة الإفريقية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الحالي.

جاء ذلك بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 33/21.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 19/16.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، جيداء كامل، ريتاج محمد، جنى أحمد، جويرية تامر، مي شريف، سندس عصام، جودي متولي، فرح فرج، زينة مصيلحي، ريم إيهاب، ميرنا أشرف، هايا الخطيب، ملك عمرو، ملك سامح، ملك خميس، فريدة أبو المجد، زينة عمرو، وملك أبو زهرة.

فيما يرأس بعثة المنتخب الوطني محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من، قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، محمد دعبس مدربًا عامًا، سحر محمود مديرًا إداريًا، محمد منعم مدربًا لحراس المرمى، محمد كمال محللًا للأداء.