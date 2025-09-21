 رسمياً..أشرف نصار رئيساً لنادي البنك الأهلي - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 8:37 م القاهرة
رسمياً..أشرف نصار رئيساً لنادي البنك الأهلي

الشروق
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 8:20 م

أعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة أشرف نصار كاملة وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية 

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذى سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 

على النحو التالي 

أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة 

احمد محمد السرسي..نائب رئيس مجلس الإدارة 

محمد عبد المنعم عبد الفتاح..أمين الصندوق 

أعضاء المجلس

طارق فاروق ياسين 

احمد محمد ابراهيم 

زين العابدين رمضان 

نصر السيد نصر 

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل 

محمد عبد الحميد نبيل.


