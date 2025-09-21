الشرطة الإسرائيلية تعتقل النائبة العربية السابقة حنين الزعبي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، النائبة العربية السابقة في الكنيست الإسرائيلية عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي، صباح اليوم الأحد، بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 1948، بحجة "التحريض على الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مدير مركز "عدالة،" المحامي حسن جبارين قوله، "حتى هذه اللحظة لا نعرف تفاصيل التحقيق، ولكن أخبروها كما أعلمتني، بأنهم اقتادوها إلى طبرية للتحقيق، بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية"، حد زعمهم.

وأضاف جبارين: "واضح أن هذا التوقيف غير قانوني، لأنه بالإمكان دعوتها بشكل عادي وطبيعي مع تحديد موعد ومكان للتحقيق دون اعتقال أو المجيء في ساعات الصباح الباكر إلى منزل عائلتها بمرافقة 6 أفراد شرطة للتوقيف بشبهات من هذا النوع".

وأوضح، أن "قانونية التوقيف ستكون جزءًا مركزيًا في هذا الملف، في حال طلبت السلطات تمديد الاعتقال".