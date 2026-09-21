اليابان تستعد لمواجهة أمطار غزيرة ورياح قوية مع اقتراب إعصار من الساحل الشرقي

يتحرك إعصار قوي نحو ساحل المحيط الهادئ بشرق اليابان، اليوم الاثنين، إذ أصدرت هيئة الأرصاد أعلى تحذير من وقوع انهيارات أرضية في الجزء الشمالي من سلسلة جزر إيزو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع مرور إعصار دوجوان بالقرب من شبه جزيرة بوسو في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، ابتداءً من مساء اليوم، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد اليابانية.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو-كوشين، التي تتضمن طوكيو، بالإضافة إلى منطقة توكاري بوسط اليابان.

وقالت شركة السكك الحديدية المركزية، إنه من الممكن أن تشهد خدمات قطار الطلقة على خط توكايدو شينكانسين، الذي يربط طوكيو وأوساكا، تأخيرات وإلغاءات.