الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات وإغلاق للطرق في الضفة الغربية والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فلسطينيا في الخليل بعد مداهمة منزله، ونصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، واقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمتها وسط تعزيزات عسكرية، واعتدت على الفلسطنيين في منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة لعشرات الفلسطينيين، واحتجزت نحو 53 فلسطينيا في مركز تحقيق.