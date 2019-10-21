رئيس الوزراء الإسباني المكلف يرسل خطابا لرئيس كتالونيا لتذكيره بواجباته الرسمية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني المكلف بيدرو سانشيز، أمس، أنه سيتوجه إلى إقليم كتالونيا اليوم "لزيارة رجال الشرطة الذين أصيبوا في الاضطرابات العنيفة" التي وقعت في الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن سانشيز أرسل خطابا لرئيس حكومة كتالونيا الانفصالي كيم تورا لتذكيره بالتزامات المنصب الذي يشغله، مثل إدانة العنف وحماية رجال فرض القانون وتفادي الاضطرابات المدنية.

وجاء في خطاب سانشيز: "واجب أي مسؤول حكومة هو ضمان سلامة جميع المواطنين (...) والحفاظ على الانسجام الاجتماعي. (...) في الأيام الماضية، كان سلوكك يتجه بالتحديد في اتجاه المعارضة" .

كما قال سانشيز في رسالة عبر تويتر إنه تحدث مع عمدة مدينة برشلونة أدا كولاو لإظهار دعمه.

وأفادت تقارير بأن العمدة كان قد دعا إلى حوار بين مسؤولي إسبانيا وإقليمها الانفصالي كتالونيا. وقال العمدة: "إذا أراد جانبان التحدث، فإنهما يجدان سبيلا، إما عبر طرف ثالث أو بأي شكل".

واحتج الانفصاليون الكتالونيون مجددا مساء السبت ضد الأحكام بالسجن لفترات طويلة ضد تسعة من قادة حركة الاستقلال.

وتجمع نحو 6000 شخص في وسط برشلونة، وفقا لتقديرات وسائل الإعلام.

وكان هذا هو يوم الاحتجاج السادس على التوالي في الإقليم الانفصالي الواقع شمال شرقي إسبانيا بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي أحكاما بالسجن يصل بعضها إلى 13 سنة.