الرئيس التونسي المؤقت يثمن دور هيئة الانتخابات في ضمان مصداقية الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

ثمن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الدور المهم الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مؤخرا، بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.

وأعرب الناصر -خلال اجتماعه برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون اليوم /الاثنين/ بقصر قرطاج- عن اعتزازه باستكمال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في أحسن الظروف وفي المدد الدستورية، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي بتونس، ويوفر شرعية شعبية قوية للقيادة الجديدة المنتخبة للقيام بالإصلاحات اللازمة والنهوض بأوضاع التونسيين.

من جانبه، جدد بفون -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- تقديره لمجهودات الناصر ووقوفه إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مثمنا تمسكه بإنجاز الانتخابات وتسليم السلطة في المدة التي نص عليها الدستور.

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