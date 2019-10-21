اليابان تستعد لمواجهة عاصفتين جديدتين بعد إعصار «هاجيبيس»

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الاثنين، أن البلاد تستعد لمواجهة عاصفتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أسبوع من هبوب إعصار "هاجيبيس" الذي سبب دمارا واسعا بوسط البلاد.

وذكرت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن العاصفة الاستوائية تتشكل قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة "شيكوكو" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 108 كيلو مترات في الساعة وقد يتسبب في هطول 300 ملليمتر من الأمطار بوسط البلاد بحلول ليل الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة أخرى جنوب البلاد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولفتت إلى مخاطر تعرض المناطق المتضررة جراء إعصار "هاجيبيس" للفيضانات، مطالبة السكان بالاستعداد بالشكل الملائم مبكرا.

يشار إلى أن إعصار "هاجيبيس" أسفر عن مصرع 70 شخصا وفقدان 12 آخرين، كما تسبب في هطول أمطار بمعدلات قياسية أحدثت فيضانات وانهيارات طينية وغمرت ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.