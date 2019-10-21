الصحة: شركات بعينها تروح لمرض الالتهاب السحائي داخل المدارس

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن تداول شائعات باصابة بعض طلاب المدارس بمرض الالتهاب السحائي، شائعة تتكرر كل عام في هذا التوقت من العام الدراسي، والذي يتوافق مع التطعيمات المدرسية للطلاب ضد هذا المرض، حيث يتم تطعيم الطلاب في مراحل ( أولى حضانة- الصف الأول الابتدائي- الأول الإعدادي- الأول الثانوي).

وأضاف عيد في تصريحات لـ"الشروق" أن هذه الشائعات تروجها شركات بعينها لتحقيق أرباح، حيث تقوم هذه الشركات ببيع أمصال الوقاية من هذا المرض، وتريد أكبر استفادة من وراء عملية البيع، فتقوم بالترويج عن مرض الإلتهاب السحائي بين الطلاب في المدارس، مما يؤدي إلى إسراع أولياء الأمور بتطعيم جميع أبنائهم خوفا من المرض.

وأكد عيد أن هذه الأمصال تقدمها الوزارة بالمجان علي الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، لافتا إلي أن مصر خارج الجزام الأفريقي لمرض الإلتهاب السحائي بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.