جامعة العريش تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

احتفلت جامعة العريش اليوم /الاثنين/ بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حبش النادي رئيس الجامعة وعمداء الكليات إلى جانب ممثلي القوات المسلحة وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورموز المجتمع السيناوي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القوات المسلحة من أجل التخلص من الإرهاب على أرض سيناء..قائلا : "إن قرار إنشاء الجامعة جاء بدعم من القيادة السياسية لخدمة أبناء سيناء"..مؤكدا دور المحافظ ورموز المجتمع السيناوي ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في دعم جامعة العريش والموافقة على تيسير قبول الطلاب في مختلف الكليات إلى جانب خدمة المجتمع السيناوي من خلال البحث العلمي لدعم مجالات التنمية وإقامة المشروعات الإنتاجية.

ومن جانبه..هنأ محافظ شمال سيناء القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر.. مشيرا إلى دور أبناء سيناء والبدو في دعم القوات المسلحة حتى تحقق النصر.

وأشاد بدور الجامعة في دعم مجالات التنمية وخدمة البيئة السيناوية ودور وزير التعليم العالي في دعم مطالب الجامعة وتيسير قبول أبناء المحافظة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية في الكليات المختلفة.

وأعلن المحافظ عن بدء البرنامج التثقيفي حول الأمن القومى المصري وانتصارات حرب أكتوبر والذي بدأ تنفيذه للشباب من طلاب المدارس يوم 7 أكتوبر الجاري، وأنه سيتم عقد ندوتين لطلاب جامعتي العريش وسيناء خلال الشهر الحالي.

وبدأ الاحتفال بتحية العلم وترديد النشيد الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وعروض رياضية وشبابية وفنية لطلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وفي إطار احتفالات جامعة العريش بانتصارات أكتوبر..تم البدء في تنفيذ "مبادرة هنجملها " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات وعلى مستوى كافة الجامعات ، حيث قام منسق عام المبادرة المهندس محمد قبطان بحضور المحافظ ورئيس جامعة العريش وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات ورموز المجتمع السيناوى بإطلاق مبادرة "هنجملها " من داخل جامعة العريش وغرس أول شجرة في الحرم الجامعي تمهيدا لزراعة ألف شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي.

وأوضح قبطان أنه تم تنفيذ المبادرة في 18 محافظة على مستوى الجمهورية إلى جانب الجامعات الحكومية، وأنه يتم تنفيذها اليوم في جامعة العريش بدعم المحافظ ورئيس الجامعة لصالح أبناء المحافظة.

وفي الختام .. تفقد رئيس جامعة العريش يرافقه محافظ شمال سيناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات ورموز المجتمع السيناوي ، المشروعات الجديدة في الجامعة للإعداد لافتتاحها والتي تشمل عددا من المشروعات الإنشائية والإنتاجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الإعداد لافتتاح عدة مشروعات إنشائية داخل الحرم الجامعي من مباني الكليات الجديدة والمدرجات وخدمات الطلاب المتنوعة بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والإنتاجية (حيواني وداجني وثروة سمكية) وغيرها.

ومن جانبه..أشاد المحافظ بدور الجامعة في توفير احتياجات أهالي المحافظة من خلال مشروعاتها الإنتاجية المتنوعة بالإضافة إلى دورها في دعم التنمية وتقديم المشورة العلمية في كافة المجالات.

وأقيم حفل فني على مسرح الجامعة تضمن عددا من الفقرات الفنية لطلاب الجامعة من أغاني وأناشيد وطنية واستعراضات للطلاب من مختلف كليات الجامعة احتفالا بالمناسبة .