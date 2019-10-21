 القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية فى المرج - بوابة الشروق
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القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية فى المرج

عاطف محمود
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 5:41 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 5:41 م

ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة، على عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 433 لسنة 2005م المرج "سلاح دون ترخيص" أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته على سلاح ناري و3 طلقات.

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.


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