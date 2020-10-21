يأمل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي أن يكون الورقة الرابحة لإنتر على الرواق الأيمن هذا الموسم، ليس فقط لمساعدة فريقه على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليثبت أيضًا لريال مدريد الاسباني الذي أوقعته القرعة في المجموعة ذاتها مع الفريق الايطالي، أنه كان مخطئًا عندما قرر التخلي عنه.

انتقل حكيمي (21 عاما) مطلع الموسم الحالي من كتيبة المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان الى إنتر بصفقة دائمة، بعد أن أمضى آخر موسمين معارًا الى بوروسيا دورتموند الألماني من بطل إسبانيا.

وتساءلت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية صباح فوز ميلان 2-1 في دربي ميلانو على حساب النيراتزوري والذي كان فيه المغربي أحد أفضل عناصر فريقه «كل مرة نراه فيها على أرض الملعب، نبدأ بالتفكير في زيدان: كيف سمح له بالرحيل الى مكان آخر؟».

وقبل ساعات من مستهل المشوار في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، يبدو حكيمي أنه وجد إيقاعه باكرًا بالقميص الاسود والأزرق بعد أن سجل هدفًا وحقق تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات في الدوري، حيث يمكن أن يشكل تفاهمه مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نقطة قوة لإنتر.

ولا يحتاج لاعبو مونشنجلادباخ أي تقديم للتعريف عن حكيمي الذي واجهوه في الدوري الألماني خلال موسمين تألق فيهما مع دورتموند ما دفع بالإنتر للحصول على خدماته.

وبعد عامين مميزين في ألمانيا، اعتقد الجميع أن حكيمي، المولود في العاصمة الاسبانية مدريد، سيعود حتما إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ارتفاع قيمته السوقية

نشأ الدولي المغربي كمشجع للنادي الملكي الذي ضمه إلى صفوفه في سن الـ16 في فرق الفئات العمرية وحقق معه عن 18 عامًا أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراتين في موسم 2017-2018 حيث فاز باللقب القاري، قبل أن ينتقل إلى إقليم الرور.

ولكن بعد موسم 2019-2020 الذي شكّل ضائقة مالية لجميع الاندية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بمن فيها ريال مدريد أحد أغناها في العالم، لم يقاوم الملكي القيمة الكبيرة التي يمثلها حكيمي. إذ وفقًا لموقع ترانسفرماركت، المتخصص، فقد زادت القيمة السوقية للمغربي عشرة أضعاف، من خمسة ملايين إلى 54 مليون يورو، خلال إقامته في دورتموند.

ونجح إنتر في ضم اللاعب الذي ساهم بشكل كبير في حرمانه من بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي، بعد أن سجل حكيمي ثنائية أمام الفريق الإيطالي ساهمت في قلب تأخر فريقه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 3-2 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، التي حل فيها دورتموند وصيفًا لبرشلونة الإسباني، في حين خرج إنتر خالي الوفاض ليخوض منافسات البطولة الرديفة الدوري الأوروبي ويبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام إشبيلية الإسباني.

وصل حكيمي إلى ملعب جوزيبي مياتزا بصفقة لمدة خمسة أعوام بلغت 40 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت وفقًا للصحافة الايطالية، ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد لوكاكو وباتريك فييري.

تحسين الأداء الدفاعي

بعد المستويات المميزة التي قدمها في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي يمثّل حكيمي، أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا لعامي 2018 و2019، سلاحًا جديدًا افتقده إنتر في السنوات الاخيرة.

لا تقتصر موهبته فقط على سرعته الهائلة وتألقه في المراوغات الفردية، إذ إنه قادرٌ على شغل مراكز عدة على الرواق الايمن، أكان كجناح أو كظهير مع مهام دفاعية أكبر.

كما أشاد المدرب أنطونيو كونتي أخيراً بلاعبه مؤكدًا على أنه استثمار مهم للنادي، ومشددا في الوقت ذاته على أنه لديه إمكانات هائلة ولكن عليه أن يتطوّر أكثر بعد، بإمكانه أن يتحسن كثيرًا في الشق الدفاعي.

ويسعى المغربي لإثبات ذاته خاصة عندما يواجه زيدان وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة في الثالث من نوفمبر المقبل.