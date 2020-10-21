ستولتنبرج: الناتو يقيم مركز فضاء في ألمانيا

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ذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء أن الحلف سيقيم مركز فضاء جديدا في ألمانيا لمواجهة تهديدات الصين وروسيا.

وأضاف ستولتنبرج أنه سيتم إقامة مركز الفضاء في منطقة "رامشتاين" وهي قاعدة جوية للناتو وأمريكا في جنوب غرب ألمانيا، بالقرب من الحدود الفرنسية.

وتابع أن "بعض الدول، بما فيها روسيا والصين تطور أنظمة يمكن أن تحجب الرؤية أو تعطل أو تسقط الأقمار الاصطناعية".

وقال إن "الفضاء مهم لقدرتنا على الملاحة والاتصال واكتشاف إطلاق صواريخ. وتعد الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية السريعة والفعالة والآمنة مهمة لقواتنا".

وأضاف أنه من أجل هذا الهدف، سيتخذ وزراء دفاع الناتو قرارا خلال اجتماع يعقد غدا الخميس لإقامة المركز الجديد. وتابع أنه سيتم استخدام ذلك لتبادل المعلومات بشأن تهديدات محتملة للأقمار الاصطناعية ولتنسيق الأنشطة.

وقال أمين عام الناتو "هدفنا ليس عسكرة الفضاء، لكن زيادة وعي الناتو بالتحديات في الفضاء وقدرتنا على التعامل معها".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الدفاع أيضا مهام التدريب في أفغانستان ووباء كوفيد-19 .