سكرتير عام الناتو: جميع أعضاء الحلف يدعمون اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن جميع أعضاء الحلف يدعمون اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية.

وأكد ستولتنبريج - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه يجب على حركة "طالبان" أن تفي بالتزاماتها وأن تقلل من مستويات العنف بشكل كبير وتمهد الطريق لوقف إطلاق النار، كما أوضح أن قوات الحلف باقية في أفغانستان لحماية المصالح ومنع البلاد من أن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.

وشدد ستولتنبرج على أنه يجب على حركة "طالبان" أن تقطع كل العلاقات مع تنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية الدولية الأخرى.