فانس: إيران أبلغتنا مسبقا بالهجوم على العديد ونرغب في محادثات مباشرة معها

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا عن ضربتها ضد القاعدة الأمريكية في قطر، لأنها لم تكن تريد التصعيد.



وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نعتقد أنهم قد حذروا لأنهم لم يرغبوا في قتل أمريكيين ولم يريدوا التصعيد".

وأعرب نائب الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء عن رغبة واشنطن في إجراء اتصالات مباشرة مع طهران بدلا من الحديث عبر وسطاء.

وأكد فانس في المقابلة: "تنتقل الرسالة دائما عبر وسيط ما. وهذا ينطبق دوما على الإيرانيين. بالطبع، نرغب في التحدث معهم. لقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) ذلك. نرغب في إجراء محادثة مباشرة حول كيفية المضي قدما".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ووفقا للاتفاق، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار أولا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة 24 سيتم إعلان النهاية الرسمية لـ"حرب الـ12 يوما" باحتفاء عالمي. وخلال كل مرحلة من وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام، حسبما ذكر ترامب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حصل على موافقة إيران على مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي بعد اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب.

ويوم الاثنين، بدأت إيران هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، فيما أفادت تقارير بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبقا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد".

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.