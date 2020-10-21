جوتيريش يدعو لوقف فوري عالمي لإطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم من أجل التركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابة على موقع تويتر اليوم الأربعاء :"أطلق دعوة لوقف فوري لإطلاق النار على مستوى العالم للتركيز على المعركة الحقيقية: المعركة ضد كوفيد 19".

وأضاف جوتيريش أن مجلس الأمن انضم إلى هذه الدعوة ، مشيرا إلى الحاجة إلى تكثيف الجهود ، قائلا :"الوقت يمر والناس يموتون".

وتقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 41 مليونا ، بينما يلامس إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المليون و130 ألف حالة.

وعاودت العديد من الدول حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات ، ما دفع الكثير من الحكومات إلى فرض إجراءات احترازية صارمة مجددا في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.