كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على تعزيز التبادل والتعاون العسكري

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان الكوري وون إن-تشول ونظيره الأسترالي أنجس كامبل تعهدا أثناء محادثة هاتفية بتعزيز التبادل والتعاون العسكري بين البلدين.

وأشارت الهيئة إلى أن كامبل قدم إلى وون التهنئة بتنصيبه رئيسا للهيئة قائلا "إنه يتطلع إلى استمرار التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهاديء"، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأكد وون على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية وأستراليا، حيث شاركت الأخيرة في الحرب الكورية، داعيا إلى تعزيز التبادل والتعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وأفادت الهيئة، بأن المحادثات الهاتفية تأتي كجزء من جهود الحفاظ على التعاون الودي بين جيشي كوريا الجنوبية وأستراليا من خلال الاتصالات رفيعة المستوى.