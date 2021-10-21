شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، هجوما على سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، بعدما طالبوا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس في تركيا منذ سنوات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "قلت لوزير خارجيتنا إننا لا نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تصريحات أردوغان ستقود لطرد الدبلوماسيين.

وكان سفراء كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة قد دعوا في بيان الاثنين الماضي إلى "حل عادل وسريع" لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وفي اليوم التالي، استدعت وزارة الخارجية التركية السفراء. وأبلغتهم برفض بيانهم المشترك، ووصفته بأنه "غير مسؤول".

كما اعتبرت الخارجية التركية أن البيان "ازدواجية في المعايير".

وقال أردوغان اليوم: "لماذا يدلي السفراء العشرة بمثل هذا التصريح؟ كيف يتجرؤون على (محاولة) تعليم تركيا مثل هذا الدرس؟"، وشدد على أن القضاء في تركيا "مستقل".

واستطرد بالقول، للصحفيين على متن طائرته في رحلة العودة من جولة أفريقية، :"هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلدكم؟ لا أمريكا ولا ألمانيا.. من منهما فعل مثل هذا الأمر قبل ذلك؟".

جدير بالذكر أن كافالا محبوس احتياطيا منذ نوفمبر 2017 من دون إدانة. وتقول حكومة أردوغان إنه مرتبط بمؤامرة دولية لإشعال التوترات في تركيا.