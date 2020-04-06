إندونيسيا تعتزم تشديد القيود على السفر الجوي استعدادا لموسم عطلات نهاية العام

تعتزم إندونيسيا تشديد القيود التي تفرضها على السفر الجوي، لضمان ألا تسفر القفزة المتوقعة في أعداد ركاب الرحلات الجوية قبيل فترة عطلات نهاية العام، إلى ظهور أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا من جديد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

ونقلت "بلومبرج" عن ويكو أديساسميتو، المتحدث باسم قوة مهام مكافحة "كوفيد -19" القول إن شركات الطيران يجب عليها تخصيص مقاعد لأي مسافرين تظهر عليهم أعراض الإصابة أثناء رحلة الطيران، حتى إذا جاءت نتيجة اختبار إصابتهم بالفيروس سلبية قبل مغادرتهم.

وتتوقع إندونيسيا أن تدخل مرحلة توطن مرض "كوفيد-19" في يناير المقبل. وقد بدأت البلاد في إعادة فتح حدودها الدولية، في ظل انخفاض أعداد حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف العام الماضي.

في الوقت نفسه، خففت البلاد الكثير من القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي الوباء، من أجل إنعاش الاقتصاد.