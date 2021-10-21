المنتخب الوطني يتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي لـ «فيفا»

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تقدم المنتخب الوطني المصري 4 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والصادر اليوم، الخميس، عن شهر أكتوبر الجاري.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ44 عالميًا بعدما، كان في المركز 48 خلال التصنيف الماضي في سبتمبر، ليتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي.

وحافظ المنتخب الوطني على مركزه السادس ضمن تصنيف المنتخبات الإفريقية، خلف كل من السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.

كما شهد التصنيف تقدم منتخب المغرب 4 مراكز، كما تقدم منتخب السعودية 7 مراكز واحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة على صعيد قارة آسيا.

وجاء منتخب المغرب في المركز الثالث إفريقيا والـ29 عالميا، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثاني إفريقيا والـ27 عالما، فيما تواجد منتخب السنغال في صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية.

وحل منتخب الجزائر في المركز الثالث عربيا والرابع إفريقيا بعد السنغال وتونس والمغرب، بعدما حافظ على مرتبته الـ30 عالميا، فيما جاء منتخب نيجيريا في المركز الخامس إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز بمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم وهو ما ساهم في رفع تصنيف الفريق.