 البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا يشدد على رفض التدخلات الخارجية - بوابة الشروق
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البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا يشدد على رفض التدخلات الخارجية

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 8:33 م
قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الخميس، إن البيان الختامي لمؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، شدد على رفض التدخلات الخارجية، داعية "كل الدول" لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.

وأوضحت نجلاء المنقوش، أن مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" شهد حضورا دوليا كبيرا، متطرقة لأبرز الملفات على الساحة الليبية، وعلى رأسها الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، أن مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، المقام في مدينة طرابلس، "دليل على عودة ليبيا إلى الساحة الدولية".

واستطرد: "نؤكد وقوفنا إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.. ونؤكد التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم سلطاتها الموحدة".

كما أشاد وزير الخارجية الكويتي، بجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

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