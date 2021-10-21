ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة ومجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة، مجهولة المصدر والبيانات، ويشتبه في كونها مغشوشة وغير صالحة، وذلك داخل مصنع للأعلاف ومعمل لتعبئة المخللات بالمحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية يتضمن بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين المحلة في ضبط طن ونصف من المخلل منتج نهائي بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيته داخل معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بالمحلة بدون ترخيص، وضبط 2 طن ونص أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة، ويشتبه في كونها مغشوشة، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالمحلة الكبرى.

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير محضرين بهما وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الغربية، وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.