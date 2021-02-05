تلقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس نوفمبر المقبل، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، لبحث سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي .

وقدم الدعوة - نيابة عن الرئيس الفرنسي - وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقائه مع المنفي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المنفي ولودريان ناقشا ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

وأكد المنفي أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن؛ بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.