 بدء المحادثات الرسمية بشأن تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة اليوم - بوابة الشروق
الخميس 21 أكتوبر 2021 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بدء المحادثات الرسمية بشأن تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة اليوم

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:09 ص

 من المقرر أن يبدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (يسار الوسط) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، مفاوضات ائتلافية رسمية اليوم الخميس بعد أن أدت انتخابات الشهر الماضي إلى عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في البوندستاج.

ومن المقرر أن يجتمع ستة من كبار الممثلين من كل حزب مع رؤساء مجموعات العمل فى برلين اليوم الخميس. وتعتزم مجموعات العمل الـ 22 التفاوض حول تفاصيل اتفاق الائتلاف في الأسابيع القادمة.

ويهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى تشكيل ائتلاف حاكم يطلق عليه اسم ائتلاف إشارة المرور بسبب الألوان الحمراء والصفراء والخضراء.

غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي ربما يكون بعيدا بعض الشيء، لأن العديد من المسائل السياسية والمتعلقة بالأفراد لا تزال بحاجة إلى حل، على الرغم من إجراء بعض المناقشات غير الرسمية بين الأحزاب بالفعل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك