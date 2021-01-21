 توقعات بارتفاع أسعار المستهلك في اليابان لأول مرة منذ18 شهرا - بوابة الشروق
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توقعات بارتفاع أسعار المستهلك في اليابان لأول مرة منذ18 شهرا

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 11:05 ص

يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ مارس 2020.

وبحسب متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم فإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1ر0% بعد استقراره خلال أغسطس الماضي.

وفي حين تكافح الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة لمواجهة التضخم المرتفع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أرقام المقارنة في العام الماضي، مازالت اليابان بعيدة عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويا.

في الوقت نفسه فإن بيانات التضخم الضعيفة في اليابان تجعل البنك المركزي الياباني مضطرا لاستمرار السياسات النقدية فائقة المرونة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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