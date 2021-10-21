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الصين تحقق نصف المستهدف من اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:51 ص

أظهرت البيانات التجارية أن الصين استوردت من الولايات المتحدة ما يصل إلى حوالي 53% من قيمة السلع الإضافية الأمريكية المقرر استيرادها وقيمتها 200 مليار دولار، وفقا للاتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين في العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى الصين استوردت سلعا صناعية وزراعية ومواد طاقة أمريكية بقيمة 7ر11 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تريد إجبار الصين على الالتزام بالاتفاق التجاري، في الوقت الذي مازالت الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.

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