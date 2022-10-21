وزير داخلية النمسا: مكافحة مهربي البشر لها أولوية قصوى

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن مكافحة مهربي البشر لها أولوية قصوى بالنسبة للنمسا وتحتاج إلى تعاون وثيق ومستمر مع دول غرب البلقان.

وقال كارنر في تصريحات اليوم الجمعة، إنه ناقش وضع الهجرة في غرب البلقان مع نظرائه الأوروبيين رفيعي المستوى في اجتماعهم السنوي في إطار "عملية برلين".

وأشار الوزير إلى أن القضايا الرئيسية لما يسمى بـ"عملية برلين" تشمل مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والفساد والجريمة المنظمة مع التركيز على تشديد التأشيرات لدخول دول غرب البلقان.

وأضاف وزير الداخلية النمساوي: "نحن بحاجة إلى الوحدة عندما يتعلق الأمر بالعمل ضد الهجرة غير الشرعية ومحاربة تهريب البشر؛ من أجل "حماية الحدود بشكل متسق".

وشدد على ضرورة أن توعية المهاجرين بخطر ما يفعلون حتى لا ينطلق هؤلاء في طريق ميئوس منه إلى الاتحاد الأوروبي ويعرضون حياتهم للخطر.

ويتكون الاجتماع السنوي من دول الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان وممثلين عن المفوضية، تحت مظلة المبادرة التي انطلقت من برلين عام 2014؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي مع دول غرب البلقان ودمج المنطقة في الاتحاد الأوروبي، وحل المشاكل الثنائية والداخلية المفتوحة على الأرض وتحسين التعاون الاقتصادي الإقليمي، الذي ينبغي أن يرسي الأساس للنمو المستدام.