عواد ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعداداً لسيراميكا

انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي، بعدما أدى تدريبات تأهيلية في مران الأمس.

وكان عواد خاض مران تأهيلي أمس في صالة الجيمانيزيوم بجانب تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بسبب الإجهاد.

وانتظم محمد عواد في تدريبات الحراس برفقة زملائه محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.