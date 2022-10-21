 إصابة 5 موظفين في حادث تصادم سيارتين بأوسيم - بوابة الشروق
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إصابة 5 موظفين في حادث تصادم سيارتين بأوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:51 ص

أصيب 5 موظفين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة بشتيل في أوسيم بمحافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة بشتيل في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 5 موظفين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث، من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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