فوز 7 من خريجي كلية العلوم السياسية في الإسكندرية بوظيفة ملحق دبلوماسي

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خريجي كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية الفائزين في المسابقة التي نظمتها وزارة الخارجية لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي.

والفائزون هم: إسلام إبراهيم، مريم أبو الهنا، مروان سعد، بسنت محمد السيد، فاطمة الزهراء أنور، يارا ياسر، نورا نافع، من خريجي قسم العلوم السياسية، شعبتي الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، في بيان الجمعة، عن سعادته بالتمثيل المشرف لخريجي الكلية، وقدرتهم على شغل وظائف مرموقة فى واحدة من أكبر معاقل السياسة الخارجية.