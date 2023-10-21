قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الأمم المتحدة لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني أبدًا، مشيرًا إلى أنها تتبنى وجهة نظر واضحة في هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «الحق في الحياة والإقامة وحرية الحركة، أمور يكفلها القانون الدولي والأمم المتحدة لأهالي قطاع غزة».

وأكد تفهم الأمم المتحدة لوجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إمكانية نزوح العديد من الفلسطينيين إلى مصر، مع تصاعد وتيرة الأحداث في القطاع.

وأكمل: «وجهة نظر الرئيس السيسي بشأن التهجير في محلها، لذلك نريد وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وعودتهم إلى ديارهم وإعطائهم المساعدات التي يحتاجون إليها». وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.