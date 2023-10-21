حماس: قررنا إطلاق سراح رهينتين لكن دولة الاحتلال رفضت استلامهما

أوردت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، تصريح عن حركة حماس، قالت فيه إنها قررت إطلاق سراح رهينتين لأسباب إنسانية، لكن إسرائيل رفضت استلامهما.

وكانت حركة حماس، قد أطلقت سراح الرهينتين الأمريكيتين ناتالي وجوديث رعنان "بدون قيد أو شرط.

ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، في بيان له، اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن استهداف دبابة إسرائيلية شرق خان يونس بصاروخ موجه، وذلك عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام».

وفي وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 45 آخرين من بينهم أطفال، خلال قصف إسرائيلي على منزل بجوار مركز إيواء بخان يونس.